Condenan a 12 personas por delitos relacionados con drogas en Panamá Norte; hay penas de hasta 10 años

Entre los involucrados figura una pareja presuntamente dedicada a la entrega a domicilio de dulces mezclados con sustancias ilícitas.

Ciudad de Panamá/Doce personas fueron condenadas a penas de entre 60 y 120 meses de prisión por delitos relacionados con drogas, mientras que otras cuatro quedaron bajo detención provisional, tras ser aprehendidas durante la operación Panamá Norte Seguro 2 realizada el pasado 27 de octubre.

Las condenas se dictaron luego de que los 12 procesados aceptaran su responsabilidad penal en los hechos. Las penas impuestas fueron de 60, 80, 92, 96 y 120 meses de prisión.

Durante las audiencias de solicitudes múltiples, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas también logró la legalización de las aprehensiones y formuló cargos por la presunta comisión de los delitos de venta y posesión de drogas.

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La operación Panamá Norte Seguro 2 permitió desarticular una red de microtráfico que operaba en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, en coordinación con unidades de la Policía Nacional.

Entre los involucrados figura una pareja presuntamente dedicada a la entrega a domicilio de dulces mezclados con sustancias ilícitas.

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares, elementos que forman parte de las investigaciones.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.

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