Condenan a 40 años de prisión a hombre por homicidio y tentativa de robo en Chiriquí

El caso tiene su origen en un hecho violento ocurrido el 9 de diciembre de 2023, en el distrito de Bugaba. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en su residencia cuando fue atacada.

Chiriquí/Un tribunal de juicio en la provincia de Chiriquí impuso una condena de 40 años de prisión a un hombre de 42 años, tras encontrarlo culpable de los delitos de homicidio y robo en grado de tentativa, en un caso que se remonta a finales de 2023.

La decisión se dio luego de un juicio oral en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí logró sostener la acusación con un conjunto de pruebas que incluyeron testimonios, peritajes y documentación. La Sección de Homicidio y Femicidio fue la encargada de presentar los elementos que, a criterio del tribunal, permitieron reconstruir lo ocurrido y establecer la responsabilidad penal del acusado.

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El caso tiene su origen en un hecho violento ocurrido el 9 de diciembre de 2023, en el distrito de Bugaba. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en su residencia cuando fue atacada. El agresor, con la intención de apoderarse de bienes, le propinó un golpe mortal en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar.

Durante el proceso, un tribunal de conciencia emitió un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio, mientras que el tribunal de juicio dictó la sentencia correspondiente, sumando también la responsabilidad por el intento de robo.

El fallo marca el cierre de un proceso judicial que se extendió por más de un año desde el crimen. Mientras tanto, las autoridades reiteraron que continuarán llevando ante la justicia los casos que logren sustentar con pruebas, en cumplimiento de lo establecido por la ley.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la persistencia de la violencia en entornos residenciales y la vulnerabilidad de las víctimas ante ataques motivados por el robo. Un hecho que, aunque ahora tiene una condena firme, deja una secuela irreversible.

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