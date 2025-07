Vamos confirma apoyo a Jorge Herrera como candidato a la presidencia de la Asamblea

El diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada de Vamos, confirmó que votarán a favor de la candidatura de Jorge Herrera del partido Panameñista como presidente de la Asamblea Nacional para la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias que inicia este 1 de julio.

Zúñiga dijo que no es fácil estar en esta situación, alegando que: "No podemos permitir que un prófugo de la justicia, que desde Colombia, lidere esta Asamblea. No podemos permitir que las planillas del PRD sigan gobernando esta Asamblea; eso nos ha llevado a la coyuntura de apoyar al diputado Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea".

Destacó que no es una alianza, sino un acuerdo con principios claros, afirmando que los 18 integrantes de la bancada apoyarán a Herrera.

Nosotros vamos a jugar una oposición firme frente al gobierno del presidente Mulino", expresó.

Continuó diciendo que la Asamblea no puede bailar al son que le toque el Ejecutivo; es un ente independiente y tiene que responder como tal de cara al pueblo.

Aseguró que los acuerdos establecidos son: reformas al reglamento interno de la Asamblea, transparencia en las planillas legislativas, carrera legislativa y un acuerdo nacional con temas relacionados al agua, empleo, economía, carrera administrativa y reducción del tamaño del Estado.

Precisamente, Herrera, al llegar al sitio, dijo que uno de sus objetivos es discutir esas modificaciones al reglamento interno.

"Por muchos años hemos hablado de él. Vamos a tratar de sacarlo en la primera legislatura", manifestó Herrera.

Jorge Herrera fue el diputado electo por el bloque opositor para contrarrestar la candidatura de la oficialista Shirley Castañedas, que también es apoyada por los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD).