Confirman condena de 48 años contra alias 'Zaza' por homicidio y robo en San Miguelito

Los hechos que dieron origen a la condena ocurrieron el 11 de agosto de 2023, en una residencia ubicada en Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro. De acuerdo con la investigación, el sentenciado atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole más de 50 heridas que finalmente le provocaron la muerte.

San Miguelito/La condena de 48 años de prisión impuesta a alias “Zaza” por los delitos de homicidio y robo fue confirmada, luego de que el Ministerio Público lograra sostener su validez frente a un recurso de anulación presentado por la defensa.

El caso fue llevado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, instancia que defendió la actuación del Tribunal de Juicio. Según lo expuesto, los jueces valoraron correctamente el conjunto probatorio presentado durante el proceso, actuando en estricto apego a derecho.

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Los hechos que dieron origen a la condena ocurrieron el 11 de agosto de 2023, en una residencia ubicada en Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro. De acuerdo con la investigación, el sentenciado atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole más de 50 heridas que finalmente le provocaron la muerte.

Tras la revisión del caso, se mantuvo la pena impuesta, desestimando los argumentos de la defensa que buscaban anular el fallo.

Este caso se enmarca en un contexto de preocupación por la violencia en el país. Según un informe del Ministerio Público(MP), entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se han registrado 130 homicidios, de los cuales 26 ocurrieron en el distrito de San Miguelito.