Conmemoración del Día del Trabajador inicia con una misa en la Basílica Don Bosco

El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora cada 1 de mayo para honrar la lucha histórica por los derechos laborales.

Ciudad de Panamá/La conmemoración del Día del Trabajador está en marcha, y va a iniciar con una misa programada para iniciar a las 8 de la mañana en la Basílica Menor Don Bosco, en la ciudad de Panamá. Se espera que los trabajadores reciban una palabra de aliento en este día tan significativo.

Posteriormente a la misa, los asistentes se trasladarán al Parque Porras, donde ya se encuentra un grupo de trabajadores esperando para dar inicio a las actividades importantes.

El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora cada 1 de mayo para honrar la lucha histórica por los derechos laborales, especialmente la jornada de 8 horas. La fecha recuerda a los "Mártires de Chicago", quienes fueron ejecutados tras huelgas iniciadas el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos.

En desarrollo - Con información de Heidy Morán.