Desempleo, pensiones y salarios bajos: el reclamo de los sindicatos que marcará el Día del Trabajador

El dirigente sostuvo que existe una relación directa entre bajos salarios y desempleo, señalando que en los periodos con menores incrementos salariales se ha registrado un aumento en la desocupación.

En medio de un escenario marcado por el aumento del desempleo, el descontento social y cuestionamientos a decisiones en materia laboral, organizaciones sindicales en Panamá se preparan para conmemorar este 1 de mayo el Día del Trabajador con marchas y concentraciones en distintos puntos del país.

El secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, advirtió que, a un año de las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), los trabajadores enfrentan un panorama más complejo, con incertidumbre en pensiones, bajos salarios y pérdida de empleos. Gil señaló que la reforma a la CSS ha generado preocupación entre los trabajadores, especialmente por las condiciones de retiro y el manejo de los fondos.

“La ley se reforma con desmejoras en el tema de las pensiones”, afirmó, al tiempo que cuestionó que no se garantizó una vejez con calidad para los asegurados.

A esto se suma, según indicó, un ajuste salarial que calificó como el más bajo en la historia reciente, lo que —lejos de dinamizar la economía— ha reducido el poder adquisitivo y afectado el consumo.

El dirigente sostuvo que existe una relación directa entre bajos salarios y desempleo, señalando que en los periodos con menores incrementos salariales se ha registrado un aumento en la desocupación.

Desempleo, despidos y malestar social

De acuerdo con datos mencionados por Gil, la tasa de desempleo se ubica en 10.4%, aunque advirtió que podría ser mayor debido a retrasos en la actualización de estadísticas oficiales.

Además, enumeró situaciones que reflejan el deterioro laboral, como el despido de 5,000 trabajadores bananeros, la desvinculación de 298 docentes y lo que calificó como presiones o intervenciones en organizaciones sindicales.

El dirigente también vinculó el aumento en la demanda de subsidios con la insuficiencia de los ingresos actuales para cubrir necesidades básicas, lo que —afirmó— incrementa el malestar social.

Más allá de las reivindicaciones laborales, Gil planteó que el movimiento sindical enfrenta el desafío de defender la institucionalidad democrática.

En ese contexto, agrupaciones como el Suntracs, el Frente de Acción Magisterial y la Alianza Pueblo Unido han articulado acciones conjuntas para visibilizar lo que consideran riesgos en materia de democracia, soberanía y paz social.

Sobre la dinámica económica, Gil indicó que actualmente no hay sectores que destaquen por su crecimiento sostenido. Incluso la construcción —tradicional motor económico— enfrenta conflictos internos que, según dijo, afectan la inversión.

También señaló que factores como posibles observaciones internacionales en materia laboral podrían impactar la imagen del país y reducir su atractivo para inversionistas.

En cuanto al debate sobre la actividad minera, el dirigente consideró que la discusión ha sido mal manejada y basada en cifras imprecisas sobre generación de empleo. El secretario general remarcó que el impacto laboral ha sido sobredimensionado y pidió un análisis más riguroso que también considere los efectos ambientales a largo plazo.

Las actividades por el Día del Trabajador iniciarán desde las 8:00 a.m. en el parque Porras, donde se realizará una concentración con participación de diversos gremios. Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional marcha hacia la plaza 5 de Mayo, donde se desarrollarán intervenciones de organizaciones sindicales y sociales.

Gil reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a las actividades, en un contexto que —según indicó— requiere visibilizar las demandas laborales y sociales del país.

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