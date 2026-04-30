Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 0.9 y 1.4 metros con periodos de 6 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas estarán entre 0.4 y 1.0 metros con periodos de 12 a 14 segundos.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 30 de abril se prevén aguaceros y lluvias en ambas vertientes del país, con mayor incidencia en horas de la tarde y presencia de actividad eléctrica en varios sectores.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes en Colón y la comarca Guna Yala, mientras que en el resto de la región se registrarán lluvias aisladas.

Para la tarde se mantendrán aguaceros aislados, y en la noche se prevén aguaceros dispersos en el sector marítimo, que podrían ingresar hacia algunos puntos de tierra firme.

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En el Pacífico, el pronóstico indica que en horas de la mañana se presentarán lluvias aisladas desde Darién hasta Panamá Oeste, incluyendo algunos sectores marítimos. Durante la tarde, aumentará la inestabilidad con aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en la península de Azuero, Veraguas, el este de Panamá y Darién, mientras que en el resto de la vertiente se esperan lluvias aisladas.

Para la noche, continuarán aguaceros dispersos con tormentas en el sector marítimo, costas de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Debido a estas condiciones, el Imhpa activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo el territorio nacional. El aviso se mantendrá vigente hasta el próximo lunes 4 de mayo.

Las temperaturas máximas estarán entre 21°C y 25°C en la cordillera Central, y entre 28°C y 35°C en el resto del país, manteniendo un ambiente cálido en gran parte del territorio nacional.

En cuanto al viento, durante la mañana se prevén corrientes del oeste al noreste, con velocidades de hasta 25 km/h en el golfo de Panamá y en las costas de Panamá Oeste, Coclé y Los Santos, y menores de 15 km/h en el resto del país. En la tarde, en la vertiente del Caribe predominarán vientos del noroeste al noreste con velocidades de hasta 20 km/h, mientras que en el golfo de Chiriquí, Chiriquí y el sur de Veraguas se esperan vientos del suroeste al oeste de hasta 25 km/h.

En Panamá Oeste y Coclé se registrarán vientos del noroeste al norte con velocidades similares, y variables en el resto de la vertiente. Para la noche, se espera una disminución en la velocidad del viento a nivel nacional.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 0.9 y 1.4 metros con periodos de 6 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas estarán entre 0.4 y 1.0 metros con periodos de 12 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 6 y 11, con niveles de riesgo alto a extremo en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

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