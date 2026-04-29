Mi Pueblito Afroantillano será sede del Afro Panamá Food 2026

La actividad, programada para el 16 y 17 de mayo, reunirá a cerca de 80 emprendedores provenientes de distintas regiones del país.

Ciudad de Panamá/Por segundo año consecutivo, el Centro Turístico Mi Pueblito Afroantillano acogerá el Afro Panamá Food, un evento que forma parte de las celebraciones del Mes de la Etnia Negra y que busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica afrodescendiente.

La actividad, programada para el 16 y 17 de mayo, reunirá a cerca de 80 emprendedores provenientes de distintas regiones del país, quienes ofrecerán una amplia variedad de platos tradicionales que han sido transmitidos por generaciones y apreciados tanto por panameños como por visitantes extranjeros.

El organizador del evento, Franklyn Robinson, destacó la diversidad de propuestas culinarias que estarán disponibles: “Tenemos emprendedores de Bocas del Toro, Colón, Darién, entre otras provincias, con ofertas como torrejas de bacalao, dulces y muchas otras delicias gastronómicas”.

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Además de la oferta culinaria, el festival contará con presentaciones artísticas, expresiones culturales y actividades para toda la familia.

La directora de Cultura de la Alcaldía, Verónica Arosemena, adelantó que habrá espacios dedicados a los niños y una agenda variada que busca resaltar la identidad afrodescendiente.

“Será un mes muy activo, celebrando nuestras tradiciones y expresiones culturales”, indicó.

Entre los artistas invitados figuran Arcadio Molinar, DJ’s y Renato, quienes pondrán el ritmo a esta celebración.

El cantante Renato destacó la importancia de este tipo de eventos para fortalecer la identidad cultural: “Este es un año de mucha actividad, pero el mes es clave para que las personas conecten con sus raíces y disfruten”.

Como parte de la logística, los organizadores informaron que se habilitará transporte gratuito desde Albrook hasta Mi Pueblito, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar congestionamientos, debido a la limitada capacidad de estacionamientos en el área.

Con información de Hellen Concepción