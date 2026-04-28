Desfiles, cultura y memoria: así se vivirá el Mes de la Etnia Negra en Río Abajo

Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de mayo, con una programación orientada a resaltar la historia, tradiciones y contribuciones de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

Ciudad de Panamá/Durante el mes de mayo, el corregimiento de Río Abajo será escenario de diversas actividades en conmemoración del Mes de la Etnia Negra, una fecha que destaca la lucha de la comunidad afrodescendiente en Panamá por sus derechos, así como sus aportes en la cultura, la gastronomía y el desarrollo del país.

La reina de la Asociación de Afrodescendientes Panameños Unidos, Arielys Cajar, extendió la invitación a participar en las actividades programadas. Entre ellas, mencionó la izada de la bandera el 1 de mayo en calle 13 de Río Abajo, acto que marcará el inicio de la agenda conmemorativa.

Asimismo, anunció el tradicional desfile que se realizará el domingo 17 de mayo, partiendo desde calle 6ta de Río Abajo hasta el Colegio República de Haití.

Por su parte, la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá invitó a la ciudadanía a participar el 2 de mayo en una jornada de puertas abiertas, dirigida a quienes deseen conocer más sobre la identidad y legado afroantillano en el país.

Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de mayo, con una programación orientada a resaltar la historia, tradiciones y contribuciones de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

Información de María De Gracia

También le puede interesar: