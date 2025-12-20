Invasión de EEUU a Panamá: En Santiago resaltan el papel histórico de Veraguas en las luchas nacionales

Durante la actividad se enfatizó la importancia de no olvidar los episodios que marcaron la historia del país , así como el valor de mantener viva la memoria colectiva sobre las luchas nacionales y el sacrificio de quienes dieron su vida por Panamá.

Santiago, Veraguas/Un acto de conmemoración del 20 de diciembre se realizó en el cementerio de Santiago, provincia de Veraguas, donde ciudadanos y docentes rindieron tributo a las víctimas que murieron en defensa de la soberanía nacional, al tiempo que destacaron el papel histórico del pueblo veragüense en las luchas sociales de Panamá.

Durante la actividad se enfatizó la importancia de no olvidar los episodios que marcaron la historia del país, así como el valor de mantener viva la memoria colectiva sobre las luchas nacionales y el sacrificio de quienes dieron su vida por Panamá.

El docente Víctor Rodríguez, uno de los organizadores del encuentro, explicó que la convocatoria tuvo como objetivo reunir a ciudadanos comprometidos con la memoria histórica. “Hemos convocado a ciudadanos y panameños para reunirnos en el cementerio y rendir tributo y honores a aquellos que murieron en la defensa de la soberanía”, expresó.

Rodríguez señaló que el 20 de diciembre representa “un episodio que marca un antes y un después en la memoria de Panamá y que debe llevarnos a la reflexión”, especialmente entre las nuevas generaciones.

Añadió que los santiagueños tienen una deuda histórica con quienes perdieron la vida en estos acontecimientos y que fechas como esta deben servir para rendir homenaje y reafirmar el compromiso con la historia nacional. Asimismo, agradeció la presencia de quienes acudieron al cementerio para honrar a los héroes de la provincia.

El grupo de ciudadanos veragüenses anunció que para el 9 de enero también se estarán realizando diversas actividades conmemorativas, en las que se prevé la participación de estudiantes y movimientos ciudadanos, con el objetivo de seguir promoviendo la memoria histórica y el sentido de identidad nacional.

