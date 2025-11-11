Gobierno aprueba contratos para reparar daños en Boquete y ajustar compra de aeronaves de seguridad

Mediante las resoluciones N.º 127-25 y N.º 128-25, el Gabinete autorizó al MOP a suscribir contratos por procedimiento excepcional para atender los daños provocados por las intensas lluvias registradas a inicios de octubre en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes 11 de noviembre tres resoluciones que autorizan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a ejecutar proyectos urgentes en materia de infraestructura vial y seguridad nacional.

Mediante las resoluciones N.º 127-25 y N.º 128-25, el Gabinete autorizó al MOP a suscribir contratos por procedimiento excepcional para atender los daños provocados por las intensas lluvias registradas a inicios de octubre en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. El primer contrato fue adjudicado a la empresa Constructora NFL, S.A. para el proyecto “Solución integral de puntos críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, por un monto de 6,051,423.68 de dólares (incluye ITBMS).

Presidencia de Panamá informó que el segundo fue otorgado a Bocas Generation Company Inc. para la ejecución del proyecto “Solución integral para el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete”, con una inversión de 11,253,303.83 (incluye ITBMS). Ambos contratos fueron aprobados por debajo del precio de referencia, según informó el MOP.

Las obras tienen como propósito restablecer la seguridad vial y la estabilidad estructural de las carreteras, afectadas en más de 16 puntos críticos por los deslizamientos y colapsos ocasionados por las lluvias. Los trabajos incluirán la estabilización de taludes, la rehabilitación de la calzada, y la construcción o reposición de obras de drenaje —como tuberías, cunetas y cajones hidráulicos— para mejorar la evacuación de aguas pluviales.

El MOP explicó que la declaratoria de procedimiento excepcional responde a la urgencia de intervenir de forma inmediata ante el riesgo de nuevos daños y la afectación a la movilidad, viviendas y servicios de emergencia en la zona.

Ajustan compra de aeronaves para fortalecer la vigilancia aérea

En la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.°129-25, que modifica el artículo 1 de la Resolución N.°23 del 11 de marzo de 2025, con el fin de ajustar la contratación para la compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano entre el Minseg y la empresa Embraer, S.A.

Según Presidencia, la nueva resolución autoriza una inversión de 76,357,355.70 de dólares, incluyendo ITBMS y financiamiento, con el propósito de alinear la adquisición a los espacios fiscales permitidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Las aeronaves reforzarán la vigilancia del espacio aéreo y marítimo nacional, así como las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, de acuerdo con información oficial.

El presupuesto cubrirá los costos del suministro, el financiamiento mediante Cuentas de Pagos Parciales (CPPs) y los tributos asociados a la importación. Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, el Gabinete había aprobado una compra por USD 68,202,341.44; sin embargo, el esquema de pagos superaba los límites fiscales establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ahora, el contrato se financiará totalmente a través de CPPs en un periodo comprendido entre las vigencias fiscales 2025 y 2034, con un tope de USD 30 millones. El MEF, mediante la nota MEF-2025-58001 del 25 de agosto, manifestó su no objeción a este mecanismo.

De esta forma, el monto total de la contratación asciende a USD 71,362,014.40, más $4,995,341.30 en concepto de Itbms, alcanzando la suma total de $76,357,355.70. El Minseg y el MEF deberán realizar los estudios financieros necesarios para garantizar las mejores condiciones de financiamiento y asegurar que la adquisición se ejecute bajo los intereses más favorables para el Estado panameño.

Con información de Meredith Serracín