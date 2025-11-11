¡Orgullo panameño! Proyecto educativo de la UTP es reconocido por el Consejo Mundial de Energía

El programa, impulsado por las doctoras Jessica Guevara y Vanessa Quintero, docentes e investigadoras de la UTP, recibió el Premio Comunitario “Convocatoria por el Bien Común” por su impacto en la formación de jóvenes y su contribución al desarrollo del sector energético.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la Semana Mundial de la Energía, celebrada en octubre en la ciudad de Panamá, la iniciativa académica "Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM" de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) fue reconocida por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés).

El programa, impulsado por las doctoras Jessica Guevara y Vanessa Quintero, docentes e investigadoras de la UTP; recibió el Premio Comunitario “Convocatoria por el Bien Común” por su impacto en la formación de jóvenes y su contribución al desarrollo del sector energético.

“Nuestro proyecto fue una de las cuatro iniciativas seleccionadas a nivel mundial, entre 50 postulaciones, compitiendo con propuestas de Austria, Francia y Alemania. Posteriormente, fue elegido por los miembros del WEC durante la Semana Mundial de la Energía, realizada del 6 al 9 de octubre en Panamá”, explicó la Dra. Guevara, investigadora de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP.

De acuerdo con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP), el Campamento Tecnológico busca despertar el interés de estudiantes de educación media por las carreras de ingeniería y fomentar la equidad de género en las disciplinas científicas y tecnológicas. Desde su creación, ha capacitado a más de 175 jóvenes de undécimo y duodécimo grado provenientes de escuelas públicas y privadas de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.

Te podría interesar: Panamá avanza en la importación de semillas certificadas de arroz desde Colombia

La entidad explicó que la iniciativa se enmarca en el lema global del WEC, “Humanizando la energía”, y promueve valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la comprensión del papel de la energía en el desarrollo social. Durante el campamento, los participantes desarrollan proyectos relacionados con energía solar, eólica, biogás y movilidad eléctrica, con el acompañamiento de mentores de la casa de estudios superiores.

“El éxito del Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM demuestra que la energía más poderosa es la del conocimiento compartido. Nuestros jóvenes son la energía del futuro, y su talento evidencia que Panamá puede liderar, desde la innovación y la cooperación, la transición energética”, destacó la Dra. Quintero, investigadora asociada al Cemcit AIP.

Se pudo conocer que el Premio Mundial de Energía distingue cada año los proyectos con mayor impacto social dentro de la red internacional del Consejo. La categoría “Convocatoria por el Bien Común” reconoce a las iniciativas que promueven alianzas entre la academia, el Gobierno, las empresas y la comunidad, generando valor compartido y fortaleciendo la transición energética con un enfoque humano.

El proyecto contó con el respaldo del Consejo Mundial de Energía – Comité de Panamá (WEC Panamá), el Cemcit AIP, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y empresas del sector eléctrico.