Construirán un anexo de urgencias complejas en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) construirá una torre de urgencias pediátricas en la Ciudad de la Salud, como anexo al Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, con una inversión aproximada de 3.5 millones de dólares, bajo la modalidad de proyecto llave en mano, que incluye tanto la construcción como el equipamiento de la obra.

El anuncio se dio durante la conmemoración del primer aniversario del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, que cumple un año de funcionamiento desde su traslado a la Ciudad de la Salud.

Durante el acto, el director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, destacó la importancia del primer año de gestión del hospital, mientras que el asesor de la CSS, Marcos Young, ofreció detalles técnicos y administrativos sobre la nueva construcción.

Young explicó que el hospital, por su naturaleza de alta complejidad, no fue diseñado originalmente con un cuarto de urgencias tradicional, sino con un área de recepción de pacientes críticos.

“Estamos hoy celebrando un año del traslado del Hospital de Especialidades Pediátricas que estaba localizado en vía España a las instalaciones de aquí de Ciudad de la Salud. Como es bien sabido, este es un hospital de alta complejidad y no se le diseñó un área de cuarto de urgencias, sino un área de recepción de pacientes críticos”, señaló.

Ante esta necesidad, la Junta Directiva de la CSS y el Consejo de Gabinete aprobaron la construcción de un anexo completamente nuevo, que funcionará como una torre moderna de urgencias pediátricas, destinada a atender de manera integral a los niños que requieran atención inmediata.

“El proyecto contempla un cuarto de urgencias moderno, completo y bien equipado para atender las necesidades de nuestros niños”, precisó el asesor.

La licitación del proyecto se realizará mediante una adenda al contrato vigente de la Ciudad de la Salud, con el proveedor actual, y se estima que la obra tenga un tiempo de ejecución de entre 12 y 18 meses, recibiendo prioridad similar a otros proyectos estratégicos del complejo hospitalario, como el Instituto Oncológico.

Adicionalmente, se informó que en el área donde funcionaba el antiguo hospital pediátrico en vía España se está llevando a cabo una evaluación técnica, así como una solicitud formal, para convertir estas instalaciones en un centro de diálisis.

Con información de Kayra Saldaña.