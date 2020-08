Más de 50 aportes ha recibido la Contraloría sobre Hospital Modular

Relacionados Contraloría abre consulta ciudadana para evaluar contrato del Hospital Modular previo a refrendo

El plan de la Contraloría General es que durante una semana la ciudadanía tenga a su disposición en la página web de la institución, la información sobre la construcción del Hospital Modular Integrado Panamá Solidario. La consulta empezó el pasado jueves y hasta ahora se han recibido 53 comentarios, según se informó a TVN Noticias.

“Definitivamente que la Contraloría no debió haber abierto esa oportunidad para que el pueblo opinara o no porque pudiera darse a entender que en base a las opiniones la Contraloría va a emitir un veredicto y ni la ley ni la Constitución permite esa posibilidad. Es un desafío que tiene la Contraloría, y la verdad, no sé si es que quiera buscar insumos porque los fiscalizadores no han buscado la verdad material del caso, y de alguna u otra manera está pidiendo auxilio, o es que verdaderamente desea justificar una decisión en base a la opinión pública”, comentó el abogado Ernesto Cedeño, quien pidió a la Procuraduría de la Administración que revise el procedimiento para la licitación de la obra.

Esta sería la primera vez que se hace este tipo de consulta respecto a una obra de infraestructura pública; sin embargo, se advierte que falta información que aclare si los módulos eran de segunda; y que esto se sabría incluyendo todas las importaciones de contenedores para el proyecto del Hospital Modular.

Janelle Archibold, activista del Movimiento Independiente (MOVIN), dice que “siempre vamos a ver muy bien el tema de la transparencia y la participación ciudadana, y ojalá esto se implemente en todos los proyectos de infraestructura pública; sin embargo hay algo que tenemos que tener presente y muy en claro: el refrendo es una responsabilidad de la Contraloría y no de los ciudadanos”.

Ante la inquietud, Rocío Rodríguez, vocera de la Contraloría, reiteró que “estamos frente a un refrendo de contrato que consiste en la evaluación documental, etapa que es distinta al proceso de refrendo de pago, donde se evalúa el precio y la calidad de los materiales implementados en esta obra, antes de realizar el pago al contratista”.

La consulta ciudadana promovida por la Contraloría está disponible hasta el próximo viernes 28 de agosto y se piden aportes de carácter legal, técnico, financiero y de fiscalización o procedimiento, respecto al Hospital Modular Panamá Solidario, cuyo contrato para su construcción es por 6.9 millones de dólares, sin incluir el costo del equipamiento.