Consumidores no descartan reemplazar el arroz por otros producto, pero la prioridad es tenerlo

Consumidores se preparan ante un posible aumento en el costo del arroz debido a la salida del producto de la lista de control de precios desde hace 10 años, cuando fue implementado por el expresidente Juan Carlos Varela.

En el mercado San Felipe Neri, algunos compradores señalaron que no dejarán de consumir arroz porque ya es una costumbre consumirlo, por lo que buscarán el mejor precio para poder suplir la necesidad.

Pero, hay quienes se plantean suplantarlo por otros productos como la papa o yuca, y así disminuir la cantidad del grano que consumen, esto como una medida de ahorro.

Los vendedores en el mercado señalaron que el producto que venden es especial, por lo que la 5 libra cuesta $ 3.90 y las 2 en $1.90.

Los consumidores esperan que, con la medida anunciada por el gobierno, no haya desabastecimiento del grano.

A partir del pasado 20 de agosto, el arroz de primera oficialmente salió de la lista de productos del control de precios, tras la publicación en Gaceta Oficial del Decreto 27 del 14 de agosto de 2024.

¿Qué precio tendrá el arroz de primera?

De acuerdo con el administrador de la Acodeco, el arroz de primera costará entre 48 a 55 centavos la libra, pero todo dependerá de ciertas marcas, la capacidad de los productores y los molineros en el mercado. Aclaró que el precio no representa un aumento porque lo que se estaba vendiendo no era arroz de primera, sino de segunda, el cual costaba 48 centavos la libra.

La semana pasada el presidente de la República, José Raúl Mulino reiteró que no habrá más subsidio para el arroz. De acuerdo con Mulino, “se llevaron una plata de un arroz que no existió y está comprobado por lostécnicos de la Acodeco y muchas de las asociaciones que regulan la relación de los consumidores, etc, no lo digo yo nada más”.