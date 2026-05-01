Contenedor procedente de Jamaica ocultaba 194 paquetes de droga con destino a Irlanda

Las autoridades informaron que durante 2026 se han incautado 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos del país.

Panamá/Un contenedor en tránsito por Panamá, procedente de Jamaica y con destino final en Irlanda, se convirtió en el más reciente golpe al narcotráfico internacional tras el hallazgo de 194 paquetes con presunta droga en un puerto del Atlántico.

La incautación fue posible mediante un operativo conjunto entre la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las acciones que se mantienen para frenar el paso de sustancias ilícitas por el país.

De acuerdo con el reporte oficial, la carga ilícita no tenía como destino el mercado local, sino que utilizaba el territorio panameño como punto de tránsito dentro de una ruta más amplia del crimen organizado. El contenedor, que había salido desde Jamaica, tenía como destino final Irlanda, lo que evidencia la dimensión internacional de estas operaciones.

El hallazgo se suma a una serie de decomisos registrados en lo que va del año. Las autoridades informaron que durante 2026 se han incautado 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos del país, resultado de operativos enfocados en combatir estructuras delictivas transnacionales que utilizan la plataforma logística panameña para movilizar droga.

Estos resultados reflejan la presión constante de los organismos de seguridad sobre rutas marítimas consideradas estratégicas por redes criminales, que buscan aprovechar el alto volumen de carga que transita por el país para ocultar mercancía ilegal.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vinculaciones con organizaciones internacionales, las autoridades reiteran que mantendrán los controles y operativos en puertos y zonas logísticas, considerados puntos clave en la lucha contra el narcotráfico.