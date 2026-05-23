Continúa intensa búsqueda de capitán desaparecido tras hundimiento de la embarcación Anchovetas II

El caso ha generado preocupación y solidaridad entre pescadores y residentes de Panamá Oeste, quienes se han sumado de distintas maneras a las labores de apoyo tras el trágico incidente marítimo ocurrido frente a las costas de Puerto Caimito.

Ciudad de Panamá, Panamá/A una semana del hundimiento de la embarcación Anchovetas II, familiares y rescatistas continúan las labores de búsqueda del capitán Gaspar Ponce, desaparecido desde la madrugada del pasado sábado cerca de las costas de Puerto Caimito, en el distrito de La Chorrera.

Las operaciones de rastreo se mantienen por aire, tierra y mar, sin que hasta el momento se hayan encontrado rastros del experimentado hombre de mar, quien dedicó más de 45 años de su vida a la actividad pesquera.

De acuerdo con familiares, las labores de búsqueda se han extendido a distintos puntos del Pacífico panameño, incluyendo las costas de Santiago y el archipiélago de Las Perlas, con apoyo de lanchas, helicópteros y barcos camaroneros que realizan maniobras de arrastre desde hace varios días.

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Durante la semana, los equipos también han recorrido sectores como la bahía de Chame, San Carlos, el río Caimito, Playa Chiquita y Playa Leona, en un esfuerzo constante por localizar al capitán desaparecido.

Actualmente, unas diez lanchas participan diariamente en recorridos por diferentes zonas marítimas, mientras familiares y allegados mantienen la esperanza de encontrar a Gaspar Ponce.

El caso ha generado preocupación y solidaridad entre pescadores y residentes de Panamá Oeste, quienes se han sumado de distintas maneras a las labores de apoyo tras el trágico incidente marítimo ocurrido frente a las costas de Puerto Caimito.

Con información de Yiniva Caballero