Contralor Anel Flores: 'Vamos a ponerle un alto al despilfarro de fondos públicos'

Ciudad de Panamá/El contralor de la República, Anel Flores, reveló que se han retenido más de 300 cheques en la Asamblea Nacional, denunció estructuras políticas disfrazadas en provincias y defendió la legalidad de la retención de salario a docentes en paralización.

El contralor Anel Flores ofreció contundentes declaraciones este lunes durante una entrevista en Noticias AM, donde detalló los avances de las auditorías en la Asamblea Nacional, criticó el uso indebido de planillas estatales con fines políticos y abordó la polémica sobre la retención de salarios a docentes en paro.

Flores reveló que aproximadamente 300 cheques están retenidos tras detectar pagos a personas cuyos vínculos laborales no han sido comprobados.

“No hemos encontrado funciones, marcaciones ni evidencias de trabajo. Esas personas serán referidas al Ministerio Público para que rindan cuentas”, afirmó el contralor, quien explicó que el resto de los funcionarios con documentación válida empezará a recibir sus pagos desde esta semana.

El funcionario destacó que estas acciones se realizan en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), y forman parte de una primera etapa que busca depurar la planilla estatal. “

Cinco diputados concentran el grueso del presupuesto de planilla, con partidas que superan los $300,000. Es evidente que se necesita una transformación profunda”. — Anel Flores - Contralor de la República

Sobre este punto, Flores criticó que muchas personas contratadas en provincias bajo la figura de “participación ciudadana” operan como estructuras políticas pagadas con fondos públicos. En Chitré, por ejemplo, hay más personal para la Asamblea que el total de funcionarios de la Contraloría en toda la provincia de Herrera. “Estamos financiando estructuras políticas disfrazadas. Eso tiene que terminar”, sentenció.

Flores también hizo un llamado a la nueva administración legislativa que tomará posesión el 1 de julio. “La Asamblea no tiene relojes de marcación. Esto debe cambiar. Tenemos que hablar con el nuevo presidente de la Asamblea para detener el feudalismo, los clanes familiares y los nombramientos heredados”, afirmó.

Además, informó que más de 180 auditorías se están realizando actualmente, principalmente en juntas comunales de la capital, donde se presume que fondos públicos fueron utilizados con fines proselitistas.

Docentes en paro no cobrarán

Consultado sobre la polémica retención de pagos a docentes en paralización, Flores fue enfático: “El que no trabaja, no cobra. Así lo establece la Constitución”. Indicó que cerca de 2,000 educadores no han recibido su salario por no presentarse a las aulas desde el pasado 23 de abril.

El contralor criticó que 38 dirigentes gremiales sí recibirán sus sueldos, tras declarar falsamente que asistieron a clases. “Se presentaron en listas como asistentes, pero estaban protestando en las calles. Eso es un típico ‘juega vivo’ que no podemos permitir”, afirmó.

Flores cuestionó también el uso de menores en manifestaciones y denunció que algunos grupos están generando temor entre padres de familia. “Están vendiendo terrorismo al decir que si los niños van a la escuela, podrían ser agredidos. Eso es inaceptable”, dijo.

Aclaró que la ley que los gremios adversan no afecta los derechos adquiridos de los docentes, especialmente en lo relacionado a la Caja de Seguro Social. “Tienen derecho a protestar, pero no a cobrar por no trabajar. Ninguna huelga puede ser financiada con fondos públicos”, concluyó.