Contraloría realizará operativo para fiscalizar uso de vehículos del Estado durante las Fiestas Patrias

Las únicas excepciones serán los desplazamientos estrictamente vinculados con labores de salud, seguridad y atención social .

La Contraloría General de la República desplegará un operativo nacional de fiscalización el próximo 2 de noviembre para verificar el uso adecuado de los vehículos oficiales durante las fiestas patrias 2026 y prevenir el uso indebido de los recursos públicos.

La jornada estará a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización General.

La institución instruyó a los titulares de ministerios, entidades descentralizadas, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, alcaldías y juntas comunales a abstenerse de autorizar misiones oficiales que no sean esenciales durante los días feriados.

Las únicas excepciones serán los desplazamientos estrictamente vinculados con labores de salud, seguridad y atención social.

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¿Qué revisarán los inspectores?

Durante los operativos, los funcionarios verificarán que los vehículos estatales cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes:

Identificación oficial: portar la franja amarilla visible y el logotipo de la institución correspondiente.

portar la franja amarilla visible y el logotipo de la institución correspondiente. Documentación vigente: contar con placa al día y copias del Registro Único de Propiedad, la revisión vehicular y la póliza de seguro.

contar con placa al día y copias del Registro Único de Propiedad, la revisión vehicular y la póliza de seguro. Permiso de circulación: disponer del salvoconducto que justifique detalladamente la misión oficial fuera de la jornada habitual.

¿Qué sanciones se aplicarán?

La Contraloría advirtió que los vehículos que incumplan las disposiciones serán retenidos de inmediato. Además, los conductores o responsables quedarán sujetos a los procedimientos correspondientes para la aplicación de las sanciones.

Con este operativo, la institución busca reforzar los controles sobre el uso de los bienes estatales y garantizar que los vehículos oficiales se destinen exclusivamente a fines institucionales y en beneficio de la ciudadanía.