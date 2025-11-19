Contrataciones Públicas levanta la suspensión del proceso y continúa licitación del Meduca para compra de laptops

Ciudad de Panamá/Se levantó la suspensión del proceso y sigue adelante la licitación del Ministerio de Educación (Meduca) para la compra de computadoras portátiles tras la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas de desestimar "la acción de reclamo" presentada por la firma de abogados Perdomo & Plata.

Con la Resolución N° DS-DF-1596-2025, emitida el 18 de noviembre de 2025, se confirma lo actuado por Meduca en el Acto Público N° 2025-0-07-19-99-LP-000092, convocado para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3 para docentes y estudiantes del sistema oficial.

La resolución establece que se confirma el proceso de licitación bajo la descripción “Adquisición de Computadoras Portátiles y Licencias Microsoft M365 A3 para Docentes y Estudiantes del Sistema Oficial”, con un precio de referencia de más de 230 millones de dólares. Además, se niegan todas las pretensiones de la acción de reclamo presentada por la firma de abogados Perdomo & Plata y se ordena el archivo del expediente administrativo correspondiente.

En un tercer punto, se dispone formalmente el levantamiento de la suspensión del acto licitatorio, permitiendo que el proceso continúe conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones públicas.

La resolución también advierte que esta decisión es de única instancia y no admite recurso alguno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Asimismo, se instruye publicar la resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

Datos de la licitación

La licitación incluye la compra de 54,000 laptops para los docentes. El precio único será de $472.38 y un monto global de referencia de $27,294,300.

El Ministerio de Educación exige que estos equipos cuenten con procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 16 GB, disco de 512 GB, pantalla de 14 pulgadas, bloqueo antirrobo, sellado a prueba de líquidos, capacidad para funciones de inteligencia artificial, garantía y soporte técnico a nivel nacional, entre otros requisitos solicitados por la entidad.