Copa Airlines anuncia suspensión temporal de vuelos desde y hacia Venezuela

"Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas", dijo la aerolínea en un comunicado.

Copa Airlines informó este miércoles 3 de diciembre que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por los pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional—, decidió tomar la medida preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de este 2025.

"Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas", dijo la aerolínea en un comunicado.

Anunció que, con el objetivo de brindar atención a quienes tienen vuelos programados hacia y desde Caracas en las fechas mencionadas, se ofrecen las siguientes alternativas:

Un cambio de fecha y/o un cambio de origen/destino dentro de la misma región sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto en crédito para una fecha de viaje futura.

Reembolso de boletos no utilizados y parcialmente utilizados.

La empresa detalló que puede gestionar su solicitud en www.copaair.com.

"Copa Airlines ratifica su compromiso con la seguridad y bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Asimismo, sugiere a sus pasajeros mantenerse informados sobre la evolución de esta situación a través de los canales oficiales de la aerolínea", indicó.