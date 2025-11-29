Copa Airlines mantiene vuelos sobre Venezuela con operación diurna y bajo estrictas medidas de precaución

Copa Airlines precisó que cualquier variación en las condiciones actuales será informada de manera inmediata a los pasajeros

La aerolínea Copa Airlines informó que sus operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo de Venezuela se mantienen abiertas, aunque bajo altos niveles de alerta y únicamente en horarios diurnos, como parte de sus protocolos de seguridad aérea.

En un comunicado oficial, la empresa detalló que se mantiene en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), organismo que hasta el momento no ha modificado su nivel oficial de alerta ni su posición regulatoria respecto a las operaciones sobre territorio venezolano.

Copa Airlines precisó que cualquier variación en las condiciones actuales será informada de manera inmediata a los pasajeros, al tiempo que recomendó a quienes tengan vuelos programados hacia y desde Caracas mantenerse atentos a los canales oficiales de la aerolínea para conocer posibles actualizaciones.

La aclaración se da en un contexto de atención regional sobre la seguridad del espacio aéreo en Venezuela, por lo que la compañía reiteró que sus operaciones se desarrollan bajo estrictos estándares internacionales de seguridad.

Finalmente, la aerolínea reafirmó su compromiso con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, como prioridad en todas sus rutas.

Tensiones entre EEUU y Venezuela

La mañana de este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.