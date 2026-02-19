Corte Suprema otorga carácter permanente a servidores judiciales con más de dos años en el Órgano Judicial

Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia adoptó nuevas medidas que reconocen el carácter permanente a servidores judiciales que han ocupado de manera continua, como interinos, un puesto por dos años o más dentro de la estructura del Órgano Judicial.

La decisión quedó establecida en el Acuerdo N° 69-2026 (de 12 de febrero de 2026), titulado “por el cual se dictan medidas relativas al nombramiento de los servidores judiciales que han ocupado de manera continua, como interinos, por dos (2) años o más, un puesto permanente o de sueldo fijo en la estructura de personal del Órgano Judicial”.

El documento señala que la reunión se celebró el 12 de febrero de 2026, con la participación de los magistrados que integran el Pleno. Según el acta, la presidenta de la Corte, la magistrada María Cristina Chen Stanziola, explicó que el objetivo era someter a consideración medidas relacionadas con estos nombramientos.

En la parte considerativa, el acuerdo recuerda que “la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 299, establece que son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o semiautónomas; y en general, los que perciban remuneración del Estado”.

Asimismo, hace referencia a la Ley de Carrera Administrativa y precisa que esta “define el puesto público permanente, como la posición en la estructura de personal del Estado creada para cubrir una necesidad constante de servicio público”, mientras que el puesto temporal corresponde a funciones en periodos de tres a doce meses calendario.

El acuerdo también reconoce que actualmente existe un número plural de servidores judiciales nombrados en posiciones que, por su naturaleza, son permanentes o de sueldo fijo, pero que se encontraban en condición de interinidad por periodos de tres o seis meses, pese a ejercer esas funciones de forma continua por más de dos años.

La medida busca ordenar la situación administrativa de estos funcionarios, alineando su estatus laboral con la naturaleza real del cargo que desempeñan dentro del Órgano Judicial.

Con esta decisión, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia establece un precedente en materia de estabilidad laboral para servidores judiciales que, durante años, han ejercido funciones permanentes bajo la figura de interinidad.