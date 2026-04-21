Crimen en Hato Pilón: segundo implicado recibe 25 años por asesinato de taxista en la comarca Ngäbe Buglé

El crimen se remonta al 4 de marzo de 2024, en el sector de Hato Pilón, ubicado en el distrito de Mironó, donde la víctima fue atacada con un arma blanca por varias personas.

Chiriquí/Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por su participación en el homicidio y robo de un taxista ocurrido en la comarca Ngäbe Buglé, un caso que ya suma dos sentencias contra los responsables.

La pena fue impuesta tras un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, luego de que el acusado admitiera su implicación en los hechos. El tribunal de garantías validó el acuerdo, sustentado en las pruebas recabadas por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí.

El crimen se remonta al 4 de marzo de 2024, en el sector de Hato Pilón, ubicado en el distrito de Mironó, donde la víctima fue atacada con un arma blanca por varias personas. Tras agredirlo, los responsables se apoderaron de su dinero.

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Este no es el primer fallo en el caso. Otro implicado ya había sido condenado previamente a 42 años de prisión, tras un juicio oral.

Este fallo marca un paso importante para aclarar lo ocurrido, ya que las investigaciones lograron identificar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque que le costó la vida al conductor.