Crimen organizado y pandillerismo entre los delitos cometidos por los más buscados en Panamá

El tema fue abordado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la ceremonia de graduación y juramentación de 79 nuevos subtenientes de la Fuerza Pública, donde reiteró que las autoridades mantienen operativos activos para dar con el paradero de estos prófugos.

Colón/El crimen organizado, el pandillerismo y los delitos contra la vida figuran entre las principales conductas delictivas atribuidas a las personas incluidas en la lista de los más buscados a nivel nacional, divulgada en meses pasados por la Policía Nacional.

Entre los individuos señalados se encuentra Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, requerido por delitos contra la delincuencia organizada; Eduardo Félix Robinson, alias "Bubu", vinculado a delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo; y Carlos Roberto Aguilar Becerra, también relacionado con estructuras criminales organizadas.

La lista incluye además a Cirilo José Carrasco Vargas, buscado por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado, y a Yair Aldayr Restrepo Barrera, requerido por pandillerismo, entre otros ciudadanos señalados por delitos de alto impacto social.

En total, son 19 las personas más buscadas en el país, por quienes se ofrecen recompensas de distintas cuantías a cambio de información que facilite su captura. De acuerdo con el ministro, entre 10 y 12 prófugos han sido aprehendidos recientemente, gracias a denuncias anónimas de la ciudadanía.

"Existen los grupos criminales que trafican droga en nuestro país y entendemos efectivamente que una forma de ellos de blanquear sus capitales producto del tráfico de droga y esta minería ilegal", puntualizó el ministro.

Con información de Néstor Delgado