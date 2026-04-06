Cruce de palabras entre el diputado Ernesto Cedeño y Jairo Salazar

La discusión se dio durante la comparecencia del ministro del MOP ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Panamá/La comparecencia del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional provocó cruces de palabras entre el diputado Ernesto Cedeño, quien preside esa instancia, y el diputado perredista Jairo Salazar.

Durante la sesión salieron a relucir reproches. La comisión discutía el proyecto vial entre Río Abajo y Vía España. Sin embargo, cuando se le cedió la palabra al diputado Salazar, quien no es miembro de esa instancia, pero tiene derecho a voz, este empezó a exponer problemas viales de su provincia, Colón.

Esas mulas están dañando toda esa rotonda, y se arregla y se arregla. Esa es la rotonda más importante del país, todos los carros se nos dañan, se forman unos tranques, la gasolina está cara… Ese es el tramo de María Chiquita", dijo el diputado Salazar.

Acto seguido, se escuchó la voz del diputado Cedeño interrumpiendo para advertirle sobre el tiempo. “Te queda un minuto”.

Rápidamente, el diputado Salazar respondió en tono crítico. “Ese es el problema con usted, desde que lo pusieron como presidente. Usted ha sido el presidente, y los compañeros lo saben, más exquisito que existe".

Las intervenciones se dieron en medio de interrupciones tanto de diputados como de ciudadanos presentes en la comisión.

Al retomar el orden, Cedeño insistió en que la sesión debía ajustarse al marco legal y al cuestionario establecido para la comparecencia.

Cuando se cita a un funcionario (…) se tiene que ceñir al cuestionario y hacer las repreguntas. Eso es lo que está en la Constitución y en el régimen interno. Que haya personas que ignoren la Constitución, eso es otra historia, que quieran plantar bandera fuera de la norma es otra historia, pero aquí se tiene que seguir lo que indica el régimen interno", precisó el diputado Cedeño.

Posteriormente, dirigió un señalamiento directo al diputado Salazar. “Si tú estás acostumbrado a ignorar la Constitución y la ley, ese es tu mundo y esa es tu historia, pero mientras yo sea presidente, aquí se va a cumplir el reglamento interno".

El diputado Salazar ya se hacía entre el público de la Comisión, pues el ministro había prometido dar unas declaraciones sobre la provincia, una vez finalizara su citación.