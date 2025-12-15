La CSS realiza feria de alimento en Clayton para Navidad

Los colaboradores de la CSS recorren los puestos de venta durante la feria de alimentos que se realizó en Clayton con el fin de obtener alimentos a precios accesibles.

Clayton, Panamá/En vísperas de Navidad, con el objetivo de apoyar la economía de los colaboradores en la temporada navideña, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó este lunes 15 de diciembre una feria de alimentos en los estacionamientos del edificio 519, en Clayton.

Durante la jornada, los colaboradores de los edificios 519 y 520 tuvieron la gran oportunidad de adquirir productos agrícolas, vegetales y legumbres, aprovechando los precios accesibles y promociones ofrecidas por parte de los distintos puestos de ventas que fueron instalados en el lugar.

La feria contó con la venta de roscas navideñas, comidas criollas, artesanías, joyería, mariscos y dulces caseros, así como plantas ornamentales y medicinales, lo que permitió a los colaboradores realizar sus compras en un ambiente cercano al lugar de trabajo.

Esta iniciativa no solo busca beneficiar a los colaboradores de la institución, sino también impulsar el consumo de productos nacionales y al mismo tiempo respaldar a pequeños emprendedores, fortaleciendo la economía local en vísperas de las festividades de fin de año.

