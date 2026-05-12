Pacientes de cirugías del hospital Irma Tzanetatos serán trasladados a la Ciudad de la Salud, diputado Richars responde al CSS

La CSS sostuvo que la actual administración trabaja de manera progresiva y responsable para atender estas deficiencias, conforme a los recursos disponibles.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) rechazó de manera categórica los actos proselitistas realizados dentro de instalaciones hospitalarias, asegurando que este tipo de acciones generan zozobra en la población y desinformación sobre el estado real de los servicios de salud.

Mediante un comunicado, la institución cuestionó la actuación de los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni, tras su ingreso al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Según la CSS, en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos se registraron actos de proselitismo por parte del diputado Richards, mientras que en el Complejo Hospitalario ambos diputados ingresaron abruptamente con un megáfono en el área de pacientes críticos.

La entidad calificó estas acciones como “irresponsables y contrarias a las normas hospitalarias”, señalando que los diputados deben dar ejemplo de comportamiento y respeto dentro de las instalaciones médicas.

La CSS explicó además la situación que enfrenta el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde se reportó una afectación en el sistema de aire acondicionado. Debido a esta falla, las cirugías electivas de pacientes hospitalizados están siendo trasladadas temporalmente hacia la Ciudad de la Salud durante esta semana.

No obstante, la institución aclaró que las cirugías de urgencia, cesáreas y procedimientos de ginecología y obstetricia continúan realizándose con normalidad.

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Asimismo, destacó que el traslado de pacientes requiere evaluaciones previas, pruebas microbiológicas y estrictos protocolos de seguridad, por lo que no puede efectuarse de manera inmediata ni improvisada.

En relación con las reparaciones, la CSS informó que se han instalado equipos temporales para apoyar el funcionamiento de la planta de enfriamiento mientras avanzan los trabajos técnicos especializados para solucionar el problema de forma definitiva.

La entidad aseguró que mantiene labores continuas desde hace ocho días y señaló que diversos hospitales y policlínicas del país arrastran problemas de deterioro por falta de mantenimiento y planificación en administraciones anteriores.

Finalmente, la CSS sostuvo que la actual administración trabaja de manera progresiva y responsable para atender estas deficiencias, conforme a los recursos disponibles.

Respuesta del diputado Richards

En sus redes sociales, el diputado Betserai Richards aseguró que la Caja de Seguro Social no tiene el aire acondicionado al 100% en el hospital Irma Tzanetatos, además de no haber reprogramado citas.

Richards aseguró que los recientes comunicados de la Caja de Seguro Social no responden por qué hay personas que llevan 30 días con fracturas (pierna, cadera y brazo) y aún no han sido operadas.