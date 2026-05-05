Eusebia Calderón de Copete asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS

Calderón de Copete fue escogida por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva y ejercerá el cargo hasta el mes de agosto.

Ciudad de Panamá/Eusebia Calderón de Copete asumió la presidencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), luego de ser electa en una votación convocada por este órgano colegiado.

Calderón de Copete fue escogida por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva y ejercerá el cargo hasta el mes de agosto, cuando finalice el periodo establecido según la normativa vigente.

La designación se produce tras la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes a sus funciones como presidente y miembro de la Junta Directiva, en representación del sector empleador, según informó la CSS.

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Tras su juramentación, la nueva presidenta destacó la relevancia del nombramiento, señalando que asume el cargo con un firme compromiso hacia la población. Indicó además que su gestión estará enfocada en dar continuidad a los retos institucionales, así como en fortalecer el trabajo en equipo dentro del organismo.

En ese sentido, subrayó la necesidad de optimizar la atención a los usuarios y garantizar una administración eficiente en beneficio de los asegurados.

Calderón de Copete forma parte de la Junta Directiva en representación de los profesionales y técnicos de la salud, sector desde el cual ahora liderará este órgano en un periodo clave para la institución.