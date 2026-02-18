Cuaresma: Ventas disminuyen en el Mercado de Mariscos pese a ofertas

A diferencia de temporadas pasadas, cuando el mercado amanecía lleno los Miércoles de Ceniza, este año varios vendedores aseguran que las ventas han sido bajas, pese a que los precios del pescado registran una disminución considerable.

Ciudad de Panamá, Panamá/El inicio de la Cuaresma este miércoles 18 de febrero encontró al Mercado de Mariscos con menor afluencia de compradores en comparación con años anteriores, según relataron comerciantes y clientes durante un recorrido realizado en horas de la mañana.

A diferencia de temporadas pasadas, cuando el mercado amanecía lleno los Miércoles de Ceniza, este año varios vendedores aseguran que las ventas han sido bajas, pese a que los precios del pescado registran una disminución considerable.

Durante la jornada se observaron productos con costos por debajo de lo habitual. Entre los precios reportados destacan:

Corvinata desde $3.00

Atún entre $2.50

Salmón entre $2.50 y $3.50, según el puesto

Filete a $4.00

Robalo a $5.00

Pargo rojo a $3.00

Corvina a $3.25

Mero a $3.50

Comerciantes señalaron que, en comparación con años anteriores, el pescado “está más barato” y que incluso mantienen promociones especiales para jubilados, con el objetivo de incentivar las compras.

Entre las razones que mencionan los comerciantes está el impacto de los cierres viales y cambios en los horarios de apertura, especialmente en áreas cercanas a la Cinta Costera.

Según indicaron, en años anteriores las festividades culminaban alrededor de las 3:00 a.m., mientras que este año se extendieron por más tiempo, lo que habría alterado la dinámica de compras. Además, explicaron que el cierre de vías y la reapertura más tardía —cerca del mediodía— han dificultado el acceso al mercado. Algunos puestos permanecieron vacíos durante la mañana, reflejando la baja actividad comercial en comparación con otras temporadas.

Tradición de Cuaresma se mantiene

Pese a la menor afluencia, varios compradores acudieron al mercado para cumplir con la tradición de consumir mariscos durante la Cuaresma.

“Seguimos la tradición que nos inculcaron los abuelos y los padres”, comentó un cliente, quien explicó que en su hogar acostumbran preparar pescado los miércoles y viernes, ya sea frito, guisado o en sopa.

El comprador también calificó los precios como “bastante buenos” y “accesibles” para el inicio de este período religioso, aunque reconoció que el principal inconveniente fue el tráfico generado por los cierres viales.

Los comerciantes mantienen la expectativa de que el flujo de clientes aumente en las próximas horas y días, especialmente al tratarse del inicio de la Semana Santa, en el que tradicionalmente se incrementa el consumo de pescado y mariscos.

Con información de Heady Leane Morán