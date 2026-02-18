Mides amplía cobertura social con 1,586 nuevos beneficiarios.

Panamá/Un total de 1,586 panameños fueron incorporados a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ampliando la cobertura de apoyo económico a familias en condición de vulnerabilidad en todo el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, “en cumplimiento de su política de inclusión y transparencia, el Ministerio de Desarrollo Social incorporó 1,586 nuevos beneficiarios a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada para el primer pago del año que se realizará en marzo próximo”.

Del total de nuevas incorporaciones, 979 son mujeres y 607 hombres, lo que evidencia el impacto de estos programas en la autonomía económica femenina, especialmente en hogares en situación de pobreza.

La mayoría de los beneficiarios ingresó bajo la modalidad de Tarjeta Clave Social, que concentra 1,424 personas (88.03%), mientras que 162 ciudadanos (11.97%) pertenecen a áreas de difícil acceso, garantizando que el apoyo llegue a comunidades apartadas.

El programa 120 a los 65 concentra el mayor número de nuevas inclusiones con 1,199 beneficiarios, seguido por la Red de Oportunidades con 200 ingresos. Ángel Guardián incorpora 136 personas con discapacidad severa, y el Bono Alimenticio de Senapan suma 51 nuevos beneficiarios.

Actualmente, los PTMC benefician a 186,225 panameños en sus dos modalidades, con transferencias que alcanzan un monto global de $54,193,470.

El comunicado resalta que “la incorporación de estos nuevos beneficiarios representa un acto de justicia social y un avance significativo en el compromiso del Gobierno Nacional de ampliar la cobertura de los programas sociales hacia sectores históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad”.

En cuanto a la distribución territorial, Chiriquí encabeza la lista con 315 nuevos beneficiarios, seguida por Veraguas (222), la comarca Ngäbe-Buglé (207) y Panamá (179), reflejando el alcance nacional del programa.

Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, el Mides incorporó a 6,142 panameños a los programas sociales, con una inversión total de $1,862,070.

El ministerio también recordó que “el Ministerio de Desarrollo Social se prepara para el primer pago del año a sus beneficiarios en la modalidad tarjeta clave social, del 9 al 20 de marzo, mientras que quienes residen en áreas de difícil acceso recibirán su pago del 23 al 27 del mismo mes”.

Los PTMC no solo brindan apoyo económico, sino que también promueven la inclusión productiva mediante proyectos y emprendimientos sostenibles, fortaleciendo la autonomía y resiliencia de las familias beneficiarias.