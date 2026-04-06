Cuatro personas aprehendidas tras desarticulación de punto de venta de drogas en Los Santos

Entre los artículos decomisados se encuentran una pesa digital color celeste, varias bolsitas plásticas vacías, un triturador de metal y tres teléfonos celulares de distintas marcas, elementos comúnmente asociados a la distribución de drogas.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió desarticular un centro de distribución de drogas en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos.

La acción se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento, en la que las autoridades lograron la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a actividades de microtráfico.

Durante el operativo, los agentes ubicaron dos bolsas con un polvo blanco, que se presume corresponde a cocaína, además de otros indicios relacionados con la posible comercialización de sustancias ilícitas.

Entre los artículos decomisados se encuentran una pesa digital color celeste, varias bolsitas plásticas vacías, un triturador de metal y tres teléfonos celulares de distintas marcas, elementos comúnmente asociados a la distribución de drogas.

Tanto los sospechosos como los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los aprehendidos.

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