Cerro Batea y Torrijos Carter: zonas de alta acumulación de desechos en San Miguelito, identifica Autoridad de Aseo

La Autoridad de Aseo intervino en San Miguelito hace casi tres meses para estabilizar el servicio de recolección, higiene y limpieza.

San Miguelito/ La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) recolecta entre 250 y 350 toneladas de desechos diariamente en el distrito de San Miguelito, según confirmó Enrique Martínez, director de Operaciones de la institución en la zona.

El funcionario detalló que el operativo cuenta con 22 camiones compactadores, 19 volquetes y 10 retroexcavadoras, además de un equipo de entre 60 y 75 personas que trabajan en la recolección diaria.

Martínez explicó que en áreas con alta acumulación de desechos, como Torrijos Carter, El Poderoso, Santa Marta y Cerro Batea, el servicio se realiza dos veces al día, todos los días.

"En las áreas residenciales tenemos frecuencia de lunes, miércoles y viernes, y otra de martes, jueves y sábado. Ya la población está acostumbrada a esta frecuencia", manifestó el director de operaciones.

A pesar del operativo, Martínez reconoció que persisten desafíos relacionados con la disposición correcta de la basura por parte de los ciudadanos.

"Si usted observa la caja, de la mitad hacia atrás está vacía. Sin embargo, la gente llega y dispone fuera de la caja de una forma que no es la correcta", señaló el funcionario.

Martínez enfatizó que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener la limpieza: "Lo que hay que mejorar es la disposición, es decir, que las personas pongan de su parte".

Impacto del combustible

Sobre el posible impacto del aumento del combustible en la operatividad, Martínez indicó que se llevarán a cabo los ajustes necesarios, pero el servicio no se detendrá.

"La recolección de desechos es una situación de salud. Para evitar una epidemia en San Miguelito y en todo el país, habrá que hacer ajustes, pero hay que continuar. No podemos parar de recoger los desechos", manifestó.

El funcionario recordó que la Autoridad de Aseo intervino en San Miguelito hace casi tres meses para estabilizar el servicio de recolección, higiene y limpieza.

"Todos los días en la mañana recogemos en todos los lugares donde se disponen los desechos en la vía pública. Para las 10 u 11 de la mañana ya encontramos limpio", explicó Martínez.

Sin embargo, reconoció que si los residentes acuden temprano a las zonas de acumulación, pueden encontrar desechos antes del paso de los equipos, ya que la recolección nocturna no se realiza en todas las áreas.

Martínez invitó a la ciudadanía a consultar el centro de monitoreo de la alcaldía, donde se pueden visualizar las rutas y el trabajo que realiza la AAUD en tiempo real.

La autoridad reiteró su compromiso de mantener un servicio fluido y de calidad, siempre que la población colabore con la correcta disposición de los residuos en los contenedores habilitados.

Con información de Fabio Caballero.