Cuatro personas detenidas en La Chorrera por estafas a través de WhatsApp

La Chorrera/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló un grupo delictivo dedicado a hackear cuentas de WhatsApp y cometer estafas mediante suplantación de identidad.

La operación, denominada “Transfer”, se desarrolló en el distrito de La Chorrera, donde fueron aprehendidas cuatro personas presuntamente implicadas en estos delitos: tres panameños y una mujer de nacionalidad colombiana.

Según las investigaciones, los sospechosos utilizaban la técnica de phishing para obtener acceso a las cuentas de WhatsApp de sus víctimas. Una vez dentro, enviaban mensajes a los contactos de estas personas solicitando dinero o transferencias, haciéndose pasar por ellas.

Durante los allanamientos se incautaron indicios relevantes para la investigación. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras las unidades de ciberdelito continúan las diligencias para identificar a otros posibles implicados.