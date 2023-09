Zuky Yard: Revictimizar a las víctimas de abuso sexual es cruel y doloroso

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente caso de supuesto abuso sexual contra una menor de edad, que ha causado revuelo en las redes sociales y la sociedad en general, enciende las alarmas sobre el accionar de las autoridades en este tipo de hechos complejos donde la víctima se ve revictimizada. Para la abogada y experta en asuntos de familia, Zuky Yard, esta práctica pareciera ser constante por algunas unidades del Ministerio Público y de la misma sociedad.

Revictimizar a una víctima, es someterla a la constante de volver a vivir aquellas situaciones que le causan este tipo de traumas y que las afectan mental y psicológicamente.

“Hay videos en los que se muestra el rostro de la menor vulnerando sus derechos, cuando se trata de menores de edad hay un procedimiento que establece la reserva de la carpeta y otros procedimientos que no pueden ser conculcados y que tienen que ser protegidos reiteradamente por todos”, dijo.

Yard destacó que las primeras horas después de colocar una denuncia de este tipo son fundamentales y es grave cuando, por ejemplo, la madre de esta menor tuvo que acudir a las redes sociales a pedir ayuda al sentir que no contaba con apoyo de las autoridades.

No obstante, no se debió compartir cierta información por la confidencialidad y la etapa en la que se encuentra el proceso que es bien delicada, porque ahora hay que deslindar muchos elementos de vinculación y convicción que permitirán decir quiénes son los culpables. Yard recomendó a la madre de la menor que no se rinda y que se convierta en querellante en este caso.

Cuestionó el papel de algunos diputados que rehúsan debatir iniciativas como las que buscan dar a conocer o hacer público el registro de nombres de los agresores sexuales y la del aumento de penas a quienes cometan delitos o agresiones sexuales.