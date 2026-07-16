Cuestionan confidencialidad en proceso para adquirir cámaras corporales para estamentos de seguridad

El artículo segundo de la parte resolutiva autoriza la confidencialidad de los pliegos de cargos correspondientes tanto al proceso de precalificación de los proponentes como al acto público para la contratación del sistema.

Ciudad de Panamá/La resolución de Gabinete que autoriza el proceso de precalificación para la contratación de un sistema de cámaras corporales para los estamentos de seguridad pública ha generado cuestionamientos por los criterios de confidencialidad establecidos para la compra.

Se trata de la resolución de Gabinete del 7 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, mediante la cual se permite iniciar la precalificación de las empresas interesadas en suministrar, implementar y gestionar el sistema de cámaras corporales, conocidas como bodycams.

El artículo segundo de la parte resolutiva autoriza la confidencialidad de los pliegos de cargos correspondientes tanto al proceso de precalificación de los proponentes como al acto público para la contratación del sistema.

🔗Puedes leer: Diputado Jonathan Vega cuestiona confidencialidad en compras del Ministerio de Seguridad

Desde Transparencia Internacional cuestionaron el método utilizado y advirtieron que este tipo de decisiones forma parte de un fenómeno regional en el que se limita la transparencia bajo argumentos relacionados con la seguridad.

”Es una filosofía que dice que ‘para ofrecer los servicios de seguridad tengo que cerrar la información’, eso es una espada de doble filo y que ya hayan antecedentes en la región que han dado, como resultado exactamente lo opuesto, hay tres grandes casos, muy conocidos, uno en México, otro en Colombia..”, indicó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Agregó que priorizar la seguridad sobre la transparencia y el libre acceso a la información también podría restringir la competencia entre las empresas interesadas en prestar el servicio requerido por el Estado.

Además, planteó que la confidencialidad impediría que la ciudadanía tenga acceso oportuno a información sobre las condiciones de la contratación y los detalles de la adjudicación.

”No hay manera de verificar desde la ciudadanía ni del sector privado, realmente cómo se lleva a cabo la contratación, porque todo va a estar bajo un velo de opacidad”, aseveró.

El equipo de TVN Noticias solicitó una entrevista al Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública para conocer la posición de la institución sobre los cuestionamientos; sin embargo, no fue designado un vocero para abordar el tema.

Con información de Jorge Quirós