Diputado Jonathan Vega cuestiona confidencialidad en compras del Ministerio de Seguridad

Las adquisiciones estarán a cargo del Ministerio de Seguridad Pública e incluyen chalecos antibalas, equipos de protección antitrauma y otros implementos para las unidades policiales.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó, mediante una resolución, la confidencialidad de los pliegos de cargos y del proceso de precalificación para seleccionar a los contratistas que suministrarán equipos de protección personal y operativa destinados a los estamentos de seguridad pública.

Las adquisiciones estarán a cargo del Ministerio de Seguridad Pública e incluyen chalecos antibalas, equipos de protección antitrauma y otros implementos para las unidades policiales.

Debido al carácter confidencial del procedimiento, no se han divulgado las especificaciones técnicas, las cantidades de equipos que serán adquiridos ni el costo estimado de las contrataciones.

La resolución también contempla, bajo el mismo nivel de reserva, el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de una sede para el Servicio Nacional de Migración.

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Ante esta decisión, el diputado Jonathan Vega cuestionó la falta de información pública relacionada con estos procesos y señaló que el manejo reservado de las contrataciones genera dudas sobre el uso de los recursos del Estado.

“La forma en que lo hacen, con opacidad y cero transparencia, definitivamente crea el morbo. Es por eso que nosotros hoy vamos a exponer este tema en incidencias, porque no consideramos correcto que la plata del pueblo panameño sea trabajada a discreción como una finca privada”, indicó.

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Vega también cuestionó la discrecionalidad con la que, a su juicio, se están realizando estas adquisiciones, al considerar que no se están rindiendo cuentas a la ciudadanía sobre los fondos utilizados.

“No lo están haciendo bien y cada vez que pasan este tipo de situaciones hay que fiscalizarlas y conocer cuáles son realmente las razones y quiénes se ven beneficiados por las transacciones que se hacen, en este caso, con cero transparencia”, señaló.

Con información de Meredith Serracín