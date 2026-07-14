Diputada Walkiria Chandler explica anteproyecto para que creadores de contenidos informen sobre publicidad pagada

La iniciativa ha generado amplio debate en plataformas digitales y se ha viralizado por las reacciones de creadores de contenido e influencers, quienes han expresado opiniones divididas sobre el alcance de la propuesta.

Ciudad de Panamá/La diputada Walkiria Chandler presentó un anteproyecto de ley que busca establecer la obligación de que los creadores de contenido e influencers informen cuando una publicación en redes sociales corresponde a publicidad pagada.

La iniciativa ha generado amplio debate en plataformas digitales y se ha viralizado por las reacciones de creadores de contenido e influencers, quienes han expresado opiniones divididas sobre el alcance de la propuesta.

Tras la presentación del anteproyecto, el equipo de TVN Noticias conversó con la diputada, quien explicó que el objetivo de la iniciativa es garantizar que los consumidores puedan identificar cuándo una recomendación en redes sociales responde a una relación comercial.

"Es super sencillos. Lo que estamos buscando es que, si ese influencer recibe un dinero para promocionar un producto o servicio, lo diga, porque el consumidor tiene derecho a estar informado y saber cuándo se le está vendiendo un producto o servicio", señaló Chandler.

La diputada aclaró que la propuesta contempla distintas formas de compensación, no únicamente pagos en efectivo.

"Especificamos que un pago no necesariamente implica un cheque o una transferencia bancaria. También puede ser un viaje, una invitación a un evento o los conocidos 'canjes'. Todo eso cuenta como una forma de pago. Lo que buscamos es transparentar lo que hacen los influencers", explicó.

Chandler aseguró que el proyecto no contempla la creación de nuevas estructuras burocráticas ni pretende limitar la libertad de expresión de quienes generan contenido en plataformas digitales.

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"Esto no va a crear ningún tipo de burocracia ni nuevos puestos. Tampoco es una ley mordaza. Lo que queremos es que se mantenga la libertad de expresión, pero que las personas informen cuando están recibiendo una compensación por promocionar un producto o servicio", sostuvo.

La diputada comparó esta práctica con la que ya aplican los medios de comunicación tradicionales.

"Esto es algo que ya hacen los periódicos, las televisoras y las radios. ¿Por qué no hacerlo también en el entorno digital?", cuestionó.

Asimismo, enfatizó que la finalidad de la propuesta es fortalecer la transparencia y proteger la confianza que los usuarios depositan en los creadores de contenido.

"Lo que no queremos es que la confianza que genera un influencer lleve a un usuario a creer que se trata de una recomendación espontánea, cuando en realidad existe una relación comercial. El consumidor debe poder distinguir cuándo le están vendiendo un producto y cuándo no", concluyó.

El anteproyecto deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de ser discutido en la Asamblea Nacional. De ser aprobado, establecería lineamientos para la identificación de contenido publicitario en las plataformas digitales.

Con información de Meredith Serracín