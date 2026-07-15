Asamblea Nacional: Diputados suplentes impulsan propuesta de salario permanente

El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema se dio en 2020.

Ciudad de Panamá/Este miércoles 15 de julio se realizó la votación para elegir la junta directiva de los diputados suplentes, y se presentó una nómina única con un solo candidato a presidente, siendo este Ricardo Valencia, el suplente de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

Como parte de su agenda, Valencia anunció que presentarán una propuesta para que se les pague un salario a los diputados suplentes y que sea contemplada en el proyecto de ley sobre el Reglamento Interno de la Asamblea. Agregó que la aspiración es un salario como el de un viceministro o subdirectores de entidades.

Valencia, que catalogó la situación como "ilógica", señaló que el salario de un viceministro es entre 5,000 o 6,000 dólares.

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"Nosotros propondríamos que exista una figura dentro de la nueva ley, o que se está trabajando sobre el Reglamento Interno, donde exista un puesto específico solo para diputados suplentes para que así se le pueda dar seguimiento y claridad a la ejecución de ese contrato que va a firmar el diputado suplente en asignación de sus funciones, pero que sea específico solamente para personas de elección popular que llegaron a la Asamblea a través de su principal como diputados suplentes", añadió.

De acuerdo con la diputada Berta Moreno, suplente de Néstor Guardia, solo pueden cobrar cuando asisten al principal en el pleno o en las comisiones, sin embargo, aseguró que se mantienen trabajando en las comunidades, por lo que considera que debe ser un salario permanente.

El diputado de Vamos, Jorge Bloise, dice que hay que revisar la propuesta en relación con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se pronunció sobre el salario de los suplentes.

"Cualquier propuesta que se haga tiene que estar, obviamente, en aras de la Constitución y no violentarla. Por ende, lo que diría es que el fallo es explícito en cuanto al salario que puede recibir o no un diputado suplente, que no debe recibir un salario por ser diputado suplente, sino por unas funciones propias en una institución, esta u otra. Y yo creo que en ese sentido habría que ver si esta propuesta tiene lugar para poder para poder obviamente, apoyarla", afirmó.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema se dio en 2020.

Información de María De Gracia

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