Grace Hernández pide instalar las comisiones de la Asamblea y acelerar el trabajo legislativo

Sobre la discusión de las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional, Hernández consideró que el proceso avanza con lentitud.

La diputada de la bancada Seguimos, Grace Hernández, aseguró que la demora en la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional está afectando el inicio del trabajo legislativo del tercer periodo de sesiones y pidió que el proceso se resuelva esta misma semana, incluso mediante votación si no hay consenso entre las bancadas.

Hernández manifestó su preocupación por el retraso, al señalar que las bancadas aún no han logrado definir la integración de las comisiones, pese a que el nuevo periodo legislativo comenzó el pasado 1 de julio.

"Yo espero que esta semana podamos resolverlo, porque si seguimos dilatándolo, va a pasar lo mismo: un mes, dos meses", afirmó.

La diputada explicó que, según la información que han recibido, algunas bancadas todavía no han entregado sus listas de aspirantes a las distintas comisiones, mientras que otras esperan que concluya el periodo para reorganizar las fracciones parlamentarias, cuyo plazo vence el 15 de julio.

Todas las comisiones deben comenzar a trabajar

Hernández sostuvo que no existe una comisión más importante que otra, ya que todas deben instalarse para que los diputados puedan cumplir sus funciones. No obstante, reconoció que la Comisión de Presupuesto mantiene una carga de trabajo permanente porque continúa sesionando incluso durante el receso legislativo.

La diputada indicó que aspira a integrar este año las comisiones de Infraestructura Pública y Asuntos Municipales, luego de haber formado parte de las de Educación y Ambiente durante el periodo anterior.

Sobre la discusión de las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional, Hernández consideró que el proceso avanza con lentitud.

Aunque reconoció la importancia de actualizar las normas internas, señaló que existen otros temas que requieren mayor urgencia.

Entre ellos mencionó la propuesta conocida como "el que no va, no cobra", que busca establecer sanciones por la inasistencia de los diputados.

También defendió la necesidad de analizar cuidadosamente cualquier mecanismo de control de asistencia para los funcionarios de los despachos legislativos, al considerar que las labores de un diputado frecuentemente se desarrollan fuera del Palacio Legislativo.

"La Asamblea debe hacer contrapeso"

La diputada afirmó que la Asamblea Nacional debe fortalecer su rol de fiscalización sobre el Ejecutivo.

Consideró necesario que ministros y altos funcionarios comparezcan con mayor frecuencia ante el pleno y las comisiones para responder preguntas de los diputados.

Nosotros necesitamos hacer contrapeso, cuestionar. El órgano tiene que empezar a pensar por sí solo, defendiendo a nuestros clientes, que son los ciudadanos", expresó.

Relación con la bancada Vamos

Consultada sobre la salida de varios diputados de la bancada Vamos y el impacto que esto podría tener en la oposición, Hernández aseguró que, pese a las diferencias, existe coincidencia en los objetivos.

Indicó que tanto los diputados de Seguimos como los de Vamos mantienen el compromiso de fiscalizar la gestión gubernamental y trabajar en beneficio de la ciudadanía.

Cuestiona falta de planificación en servicios públicos

Durante la entrevista, la diputada criticó la falta de planificación estatal en materia de infraestructura y servicios básicos, especialmente el suministro de agua potable.

Relató que durante una reunión comunitaria en San Francisco Centro la principal queja de los residentes fue la falta de agua, problema que, aseguró, se repite en distintos sectores debido al crecimiento urbano sin inversiones paralelas en la red de distribución.

Según Hernández, las instituciones continúan trabajando de forma aislada y carecen de sistemas digitales que permitan coordinar el desarrollo urbano con la capacidad de los servicios públicos.

Defiende proyecto para generar recursos desde los puertos

La diputada también volvió a defender el proyecto de ley que presentó para crear un nuevo aporte relacionado con el movimiento de contenedores en los puertos panameños.

Explicó que la iniciativa busca captar recursos provenientes del comercio internacional para destinarlos directamente a personas en situación de vulnerabilidad mediante transferencias vinculadas a la cédula de identidad, con el objetivo de impulsar el consumo interno.

Hernández indicó que la propuesta permanece suspendida en tercer debate, aunque aseguró que la presidenta de la Asamblea le manifestó que será retomada una vez concluya la discusión de las reformas al reglamento interno.