Suplentes bajo la lupa: Fiscalía investiga planillas de la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público investiga el uso de la planilla 002, en la que se encuentran asignados personal de los diputados, incluyendo a sus suplentes, y la planilla 150, referente a gastos de transporte de la Asamblea Nacional.

Esta información fue confirmada a tvn-2.com por fuentes del Ministerio Público y el secretario de la Asamblea, Carlos Alvarado, quien explicó que el oficio girado por la Fiscalía fue recibido el pasado 31 de enero y que, cumpliendo con los procesos del Legislativo, solicitó al departamento de Asesoría Legal dar respuesta a la petición.

En el oficio que giraron a la Asamblea nos indican que adelantan una investigación, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos”, indicó.

Dejó claro que la Asamblea cumple con darle trámite al documento y que su secretaría está a la espera de recibir la información para responder a la fiscal Adela Cedeño.

La Fiscalía intenta saber cómo se efectúan los pagos de estas planillas, si se realizan por cheque o mediante transferencias ACH, así como los salarios devengados entre junio de 2024 y la fecha actual.

Esta denuncia habría sido presentada por la diputada independiente Walkiria Chandler; sin embargo, al ser consultada por este medio, se limitó a decir que el tema sigue su curso en el Ministerio Público.

En su momento, la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo emitido el 10 de mayo de 2017, advirtió que los emolumentos de los suplentes de los diputados solo serán otorgados cuando ocupen la curul, durante las sesiones ordinarias o extraordinarias.

No obstante, el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, aseguró que no comprende la presentación de esta denuncia, ya que, según él, no contraviene lo establecido por la Corte.

Yo no le veo mayor sustento a esa acción porque la Corte Suprema de Justicia dijo que a los suplentes no se les podía pagar salarios si no estaban habilitados, pero no se les está pagando a ellos por ser suplentes, sino por ejercer un cargo administrativo. No le veo ningún caso y no sé por qué se presentó esa denuncia”, señaló el diputado Ernesto Cedeño a Tvn-2.com.

A su criterio, agregó: “Eso se va a tener que archivar, porque jurídicamente yo no le veo ningún caso. No sé por qué, ni con qué sentido se presentó esa denuncia”, dijo.

Contó que su suplente, quien también había sido nombrado dentro del Legislativo, renunció a su cargo: “porque le salió algo mejor en la privada; si no, estuviera aquí conmigo porque yo no le veo problema”.

Por su parte, el diputado de la bancada de Vamos, Jorge Bloise, quien no incluyó a su suplente en ninguna planilla del Legislativo, espera que la Asamblea entregue toda la información requerida, pues hay que saber “si los suplentes cumplen con los roles que se les designaron”.

También enfatizó que los suplentes no pueden recibir salarios si están habilitados o trabajando en alguna institución, pero sí por un cargo administrativo.

“La línea delgada estaría en si reciben un emolumento del Estado y están ejerciendo como diputados”, acotó.

Cabe recordar que los suplentes, si son habilitados, tendrían que cobrar $2,000, pero depende del principal si se recorta su salario para pagarles. Precisamente, esta situación ha generado conflictos entre varios diputados y sus suplentes en distintos periodos legislativos.