Ministro Navarro: 'La mina está cerrada, no hay actividad minera allí'

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sido claro en decir que, mientras no haya suspensión de arbitrajes, no se va a hablar. "La mina está cerrada, quiero ser categórico en esto, la mina está cerrada y no ha habido ninguna otra decisión al respecto".

Agregó que, una vez se suspendan los arbitrajes, el presidente Mulino y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, verán los temas mineros.

"Les puedo garantizar que está cerrada; desde el punto de vista ambiental se están llevando adelante las revisiones, las inspecciones periódicas regulares y necesarias para determinar que desde el punto de vista ambiental, todo lo que allí se haga cumpla con las normas", aseveró.

Agregó que se está sacando de allí todo el material que se usaba para explosivos, pero no se está usando la mina y más adelante, cuando se haga el audito ambiental, se ofrecerá más información al respecto.

Navarro indicó que la salida del nitrato de amonio continúa y que en los meses próximos se decidirá la exportación de 120 mil toneladas de concentrado de cobre.

En su orden de prioridades, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dicho que la situación legal que existe con la empresa Minera Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) será el próximo tema que abordará, esto luego de que autorizara la salida del material molido que quedó en la bodega, así como el encendido de la planta termoeléctrica.

Para el mandatario, la salida de este material representa una "barbaridad de dinero metida que le tienen que regresar a Panamá, una vez sea procesado afuera", sin embargo, Manuel Aizpurúa, gerente país de la empresa Minera Panamá, aclaró que los ingresos que se perciban de la exportación de ese concentrado de cobre se utilizarían para continuar preservando el sitio"hasta el momento en que se pueda dar la reapertura" y que "esa venta de ese concentrado debe generar también compromisos fiscales que la empresa públicamente, pues se ha comprometido a honrar, por supuesto".

Otras reacciones

En este orden de ideas, el diputado Ernesto Cedeño explicó que su tesis sobre estos materiales era que, por "todas las afectaciones de First Quantum a Panamá, todo lo que estaba ahí era del Estado panameño". Sin embargo, al dar esta autorización de salida de material, el Estado reconoce que el material no era de su propiedad y fue capturado antes del fallo de inconstitucionalidad. A su juicio, es importante contar con un instrumento jurídico que valide esa transacción, es decir, que se lleve el material y después se reembolse el dinero. "Porque el funcionario solo puede hacer lo que la ley te permite hacer", indicó.

Yo discrepo de esa teoría presidencial, porque si tú dices, llévenselo y después me paga, tú estás renunciando a un derecho que puede tener el Estado de propiedad de esos insumos. Entonces, tú primero tenías que haber analizado cuándo fue que se recogió eso, antes del fallo o después del fallo de constitucionalidad", indicó Cedeño.

Recordó que se mantiene vigente la Ley 407 de moratoria minera que prohíbe otorgar concesiones. No obstante, aclaró que en la Constitución no hay nada que impida la explotación minera en el Estado panameño.

"El Estado puede hacer explotaciones de minería mentalica como Estado, pero para que eso se dé, si él [Mulino] está pensando eso, tiene que honrar normas administrativas como, por ejemplo, ambiental y también la consulta ciudadana de acuerdo a la Ley 6 del 2002 en el artículo 24 y otras más", añadió.

Cedeño solicitó al Ejecutivo que se le ponga al tanto si existe un documento que autorice la salida del material mineral molido para analizarlo desde el punto de vista de la jurisdicción.

De momento, Minera Panamá está a la espera de una hoja de ruta "para poder exportar este concentrado de cobre y reanudar la operación de la mina", luego de instruir a sus abogados a cancelar los procesos de arbitraje que mantenían abiertos contra el Estado.

TVN Noticias ha podido conocer que en las bodegas de la mina hay unas 130 mil toneladas de cobre. Eso, a precio de mercado, actualmente representa unos 250 millones de dólares. El gerente de la empresa minera para Panamá aseguró que entrarán a una conversación con Panamá sin "precondiciones".