Culminan trabajos de optimización en la red de Juan Díaz; suministro de agua se restablece de forma progresiva

Juan Díaz, Panamá/Los trabajos de optimización de la red de distribución de agua potable en Juan Díaz concluyeron este domingo 10 de agosto a las 3:15 p.m., informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). El suministro comenzó a restablecerse de forma gradual en las áreas afectadas.

Las labores iniciaron a las 10:00 p.m. del sábado 9 de agosto e incluyeron la excavación y desvío de líneas de 8 pulgadas en hierro dúctil y de 10 pulgadas en PVC, en el sistema de distribución del área de San Cristóbal.

“Además de estas tareas, se instalaron cuatro cajones prefabricados para válvulas de control y limpieza, así como cuatro pares de codos de 4 pulgadas con accesorios restringidos, colocados de forma que queden visibles ante cualquier posible fuga”, explicó el ingeniero Isaac González, jefe de la Gerencia Metropolitana del Idaan.

Según la institución, el proyecto beneficiará a comunidades como Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Pedro, San Fernando y Llano Bonito.

El Idaan exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua potable mientras el sistema se estabiliza.