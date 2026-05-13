Cumpleaños en una cama de hospital: La realidad de varios pacientes abandonados en el Nicolás Solano

El personal de enfermería reconoce que muchos de estos pacientes han sido abandonados por sus familiares y que, en algunos casos, el hospital se convierte en el único lugar donde reciben atención y compañía.

La Chorrera, Panamá Oeste/En una cama del Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, Laureano Reina Reyes celebró un cumpleaños más. No hubo fiesta ni familia alrededor. Su hogar, desde hace más de un año, es una sala del Hospital Nicolás A. Solano.

Laureano, residente de Puerto Caimito, ingresó al centro médico en 2024 por un cuadro de anemia. Aunque recibió alta médica tiempo después, nunca pudo abandonar el hospital. Desde entonces, permanece viviendo entre paredes blancas, enfermeras, medicamentos y camillas.

“Que me vengan a visitar y me manden algo, como comida”, dice mientras permanece acostado en su cama.

Frente a él está Román, otro de los pacientes que pasa sus días dentro del hospital. Para sobrellevar el tiempo, pinta cuadros y lee la Biblia. Hace un año sufrió un accidente y asegura que no ha podido continuar su tratamiento por falta de apoyo familiar.

“Necesito que mi familia me venga a sacar para así poderme operar de la columna”, cuenta.

Como ellos, al menos seis pacientes permanecen actualmente en condiciones similares dentro del Hospital Nicolás Solano. Dos de ellos llevan cerca de dos años viviendo en el centro médico, pese a no requerir hospitalización permanente.

Te puede interesar: Adulto mayor lleva más de 700 días abandonado en hospital Nicolás A. Solano

El personal de enfermería reconoce que muchos de estos pacientes han sido abandonados por sus familiares y que, en algunos casos, el hospital se convierte en el único lugar donde reciben atención y compañía.

“Tratamos de darles ese apoyo y cariño que no reciben de sus familiares. Muchas veces nosotros somos su única familia”, relató una de las enfermeras del hospital.

Otra trabajadora de salud recordó que algunos pacientes han permanecido años en estas condiciones. “Hubo un caso de una persona que pasó cuatro años abandonada hasta que falleció”, señaló.

Especialistas y trabajadores sociales advierten que esta situación refleja una crisis silenciosa en Panamá Oeste relacionada con la falta de albergues y centros de atención para adultos mayores o personas en condición de abandono.

Candelaria Matatal explicó que las opciones disponibles en la provincia son limitadas y, en muchos casos, inaccesibles económicamente para las familias.

“Los albergues privados muchas veces no están al alcance. No tenemos capacidad de respuesta para ubicar a un adulto mayor cuando los costos son tan elevados”, indicó.

Tras una primera publicación de TVN Noticias sobre esta problemática, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) acudió al hospital para realizar un informe sobre la situación de los pacientes.

Mientras tanto, hombres como Laureano y Román continúan esperando cada día mirando hacia la puerta de la sala, con la esperanza de que algún familiar regrese por ellos.

Con información de Yiniva Caballero