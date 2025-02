Autoridades médicas piden que daños a la construcción del nuevo Hospital del Niño no genere retrasos

El nuevo Hospital del Niño, proyecto que debe entregarse en el primer trimestre del 2026 con una inversión de más de 400 millones de dólares, podría enfrentar un retraso debido a los enfrentamientos ocurridos ayer miércoles 12 de febrero entre la Policía Nacional y miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

La obra, que contempla la construcción de 108 consultorios, quirófanos y cerca de 500 camas de hospitalización, registra un avance del 50%. Sin embargo, tras los disturbios, las actividades en el sitio han sido suspendidas.

"Aparentemente, no hay mucho daño porque hay que hacer la determinación final, porque hay que buscar quién va a compensar el pago de ese daño al grupo constructor [Acciona]. Una vez que se pueda abrir, que esperamos que no sea en mucho tiempo, no retrasen su entrega, que es sumamente necesaria", señaló el director del Hospital del Niño, Paul Gallardo.

El conflicto se agravó debido a la violencia de los enfrentamientos, en los cuales se lanzaron piedras y varillas contra los agentes del orden público, poniendo en riesgo la seguridad de todas las personas involucradas.

De acuerdo con los últimos reportes del Ministerio de Obras Públicas, actualmente trabajan en la construcción alrededor de 800 personas, entre obreros y personal administrativo. La empresa encargada del proyecto, la constructora española Acciona, aún no ha emitido declaraciones sobre la cantidad de trabajadores ausentes tras los disturbios ni sobre el impacto en la ejecución del proyecto. El operativo policial de ayer dejó a 514 trabajadores de la construcción aprehendidos.

Con información de Darío Guerra