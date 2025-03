Reformas CSS: Prado asegura que la bancada oficialista propuso aumentar la dieta de la junta directiva

Este jueves 6 de marzo la Asamblea Nacional retomará la discusión del proyecto 163 que reforma la Caja de Seguro Social, pero esta vez proponiendo una nueva metodología que contempla la conformación de una mesa tripartita con el fin de llegar a un consenso.

La discusión del paquete de reformas se ha dividido en tres bloques: el primero, referente a la gobernanza-administración; el segundo, a finanzas, y el tercero, que contempla las medidas paramétricas, punto álgido del debate.

Tras terminar la discusión de estos bloques en segundo debate en la Asamblea Nacional, y cuando se pensaba que finalmente pasaría al tercer debate para su aprobación, ahora los diputados han propuesto la creación de una mesa tripartita para aprobar las modificaciones propuestas al proyecto.

La jefa de la bancada independiente, Janine Prado, señaló que la votación en segundo debate será artículo por artículo, aclarando que algunos tienen hasta 7 modificaciones. Recalcó que hay propuestas que generan preocupación, como la presentada por la bancada oficialista de aumentar las dietas a la junta directiva y comisiones, en un momento donde debe haber austeridad.

Señaló que la propuesta de la bancada independiente es no privatizar los fondos y que el 90% vaya a la banca estatal, pero a título personal manifestó que no está de acuerdo con la mesa tripartita porque se está pateando la pelota para el próximo gobierno, sobre todo porque queda casi circunscrito el aumento de la edad de jubilación.

Agregó que hasta el momento no se ha hecho llamado a reunión, ni se ha informado si mañana sesionarán.

Los diputados se oponen al aumento de la edad de jubilación y han propuesto que esta sea revisada dentro de seis o siete años con informes actuariales para determinar si se debe o no aumentar.

Mientras que, Giulia de Sanctis, presidenta de Apede, considera que las decisiones que se vayan a tomar en esta mesa deben ser vinculantes; de lo contrario, en pocos años se estaría nuevamente en el mismo dilema, lo que amenazaría la paz social del país.

Sobre los rendimientos de las cuentas individuales de los cotizantes, dijo que es importante cuidar la forma en que se invierte, por lo que concentrarla en bancos estatales que no tienen experiencia y no dársela a empresas expertas en administración de pensiones sería no validar lo que tenemos y ha funcionado.

Además, señaló que apoya que se apruebe el sistema de capitalización individual, ya que, según ella, dará a los cotizantes una tasa de reemplazo de hasta el 90%.

“No entendemos por qué hay ciertos grupos que insisten en un sistema que endeuda al país y que no da la jubilación digna que el panameño merece. Si los empresarios vamos a hacer un sacrificio, que el fondo le rinda al trabajador”, expresó.

El pleno de la Asamblea sería retomado a las 11 a.m. de este jueves tras una larga pausa por carnavales, pero pasadas las 12:00 del mediodía, no se había levantado el receso para continuar con el segundo debate.