Decomisan 900 envases con fresas de presunto contrabando en Chiriquí
El decomiso se realizó en el marco de la operación "Fortaleza".
David, Chiriquí/El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisó 18 cajas que contenían 900 envases de fresas de presunto contrabando, las cuales eran transportadas en un vehículo tipo pick-up, por un ciudadano de 32 años de edad, en la provincia de Chiriquí.
El ciudadano quedó bajo retención, tras intentar evadir el Puesto de Control de San Isidro.
La mercancía y este individuo fueron puestos a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), según informó el subcomisionado José Camargo, ejecutivo de la Cuarta Brigada Occidental.
Enfatizó el subcomisionado que la institución continuará desarrollando acciones operativas, a fin de combatir los delitos transfronterizos, lo cual impacta negativamente la economía del productor nacional. El decomiso se realizó en el marco de la operación "Fortaleza".
