Decomisan 900 envases con fresas de presunto contrabando en Chiriquí

El decomiso se realizó en el marco de la operación "Fortaleza".

Decomiso de fresas por parte del Senafront
Decomiso de fresas por parte del Senafront / Senafront

David, Chiriquí/El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisó 18 cajas que contenían 900 envases de fresas de presunto contrabando, las cuales eran transportadas en un vehículo tipo pick-up, por un ciudadano de 32 años de edad, en la provincia de Chiriquí.

El ciudadano quedó bajo retención, tras intentar evadir el Puesto de Control de San Isidro.

La mercancía y este individuo fueron puestos a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), según informó el subcomisionado José Camargo, ejecutivo de la Cuarta Brigada Occidental.

Enfatizó el subcomisionado que la institución continuará desarrollando acciones operativas, a fin de combatir los delitos transfronterizos, lo cual impacta negativamente la economía del productor nacional. El decomiso se realizó en el marco de la operación "Fortaleza".

Puede leer también:

Temas relacionados

senafront fresas y hortalizas Decomisos
Si te lo perdiste
Lo último
stats