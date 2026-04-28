Decomisan aletas de tiburón en operativo de la ARAP en Puerto Panamá

Durante la diligencia, las autoridades detectaron a dos ciudadanos panameños en posesión de varios sacos que contenían las aletas, presuntamente obtenidas de manera ilegal.

Panamá/Un operativo de inspección realizado este martes por personal de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en las instalaciones de Puerto Panamá dejó como resultado el decomiso de 90 aletas de tiburón, con un peso total de 26.85 kilogramos.

Durante la diligencia, las autoridades detectaron a dos ciudadanos panameños en posesión de varios sacos que contenían las aletas, presuntamente obtenidas de manera ilegal.

La acción forma parte de los operativos de control y vigilancia que se mantienen activos en puntos estratégicos del país, con el respaldo de unidades del Servicio Nacional Aeronaval.

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La ARAP reiteró el llamado a la población a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de especies marinas. En Panamá, la Ley 9 de 2006 prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en aguas jurisdiccionales de la República, además de establecer otras disposiciones para la conservación de estos animales.

Las autoridades indicaron que continuarán reforzando las acciones de fiscalización para prevenir este tipo de delitos y garantizar la protección de los recursos marinos.