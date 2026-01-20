Panamá prohíbe la exportación de tiburones y rayas para proteger especies amenazadas

La cuota cero se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas específicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales y se fortalezcan acciones efectivas de trazabilidad y control de los especímenes y transacciones asociadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, desde el 1 de enero de 2026, Panamá aplicará una cuota cero de exportación para las especies de tiburones y rayas incluidas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Esta medida, que prohíbe la exportación comercial internacional de estas especies, sus productos, subproductos, partes o derivados, busca conservar estas especies amenazadas y garantizar su supervivencia. Según MiAmbiente, la cuota cero permitirá reducir la presión del comercio internacional, prevenir la sobreexplotación y generar tiempo para fortalecer la información científica, los sistemas de monitoreo poblacional y los mecanismos de control y trazabilidad.

La decisión se fundamenta en el principio precautorio, considerando la vulnerabilidad biológica de los tiburones y rayas, su papel ecológico en los ecosistemas marinos y la necesidad de asegurar que cualquier uso futuro sea compatible con la conservación de las poblaciones silvestres.

MiAmbiente precisó que solo se exceptúan los usos científicos, médicos, educativos y aquellos requeridos por la ley, judiciales o forenses, los cuales deberán cumplir con los procesos de autorización formal establecidos por la autoridad administrativa Cites en Panamá.

La cuota cero se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas específicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales y se fortalezcan acciones efectivas de trazabilidad y control de los especímenes y transacciones asociadas.

En el caso del tiburón azul (Prionace glauca), listado en el Apéndice II de la Cites, Panamá aplicará la cuota cero como medida preventiva orientada a contribuir a la recuperación de la especie.

Esta decisión se sustenta en el marco jurídico ambiental y pesquero vigente en Panamá y en los compromisos internacionales del país respecto al comercio legal y sostenible de especies silvestres. MiAmbiente notificó oficialmente a la Secretaría de la Convención y a las Partes sobre esta medida, la cual ya ha sido difundida internacionalmente como parte de las acciones nacionales de protección de los recursos marinos.

