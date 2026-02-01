Decomisan 70 piezas de madera presuntamente ilegal en el Bosque Protector Palo Seco

El cargamento retenido incluye 52 piezas con dimensiones 3x3x7 y 18 piezas de 3x6x7, correspondientes a la especie conocida comúnmente como criollo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 70 piezas de madera de presunta procedencia ilegal fueron decomisadas durante un operativo en la comunidad de Kuin Kjin, dentro del Bosque Protector Palo Seco, según informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El cargamento retenido incluye 52 piezas con dimensiones 3x3x7 y 18 piezas de 3x6x7, correspondientes a la especie conocida comúnmente como criollo.

El decomiso se dio durante labores de patrullaje y vigilancia desarrolladas por personal de MiAmbiente, con apoyo de agentes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), guardaparques del Parque Internacional La Amistad y del propio Bosque Protector Palo Seco.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron ubicadas dos personas vinculadas a la madera encontrada. Una de ellas se dio a la fuga, mientras que la otra fue abordada por los inspectores.

Al ciudadano que permanecía en el lugar se le solicitó la documentación que acreditara la legalidad de la procedencia y el transporte del recurso forestal. No presentó permisos ni respaldo que justificara la tenencia de la madera, por lo que se procedió a su retención conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades levantaron el acta de retención del material y la citación correspondiente como parte del proceso administrativo que sigue en estos casos.